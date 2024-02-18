假期慢慢走　風情細細品

（圖源：北京晚報） 中評社北京2月18日電／據北京晚報報導，現在的家長很重視開闊孩子的眼界，注重孩子的全面發展。一到寒暑假，旅遊、參觀、冬夏令營等，已經是很多城市孩子的標配了。



但真正的風景並非只在名山大川，年齡小的孩子很難理解名山大川的意義，特別是在節假日，名山大川往往只能讓孩子體驗到人擠人的嘈雜，體驗到行程倉促的焦慮，體驗到一大堆的不悅和辛苦。



記得我們剛到北京時，帶兒子游八達嶺長城。那是國慶節，長城上游人如織，密不透風，用摩肩接踵都不足以形容。兒子還小，才四五歲，被裹挾著走在長城的石級上，只看得見前面人的腳。回來是一身疲憊，留下的是失望。後來我們長居北京，也有了自己的車，卻很少再去八達嶺長城，反而是野山野水、農家小院，這些平常之地帶來更多美好享受。



這一切都反映在兒子的作文裡，我是後來才意識到的，兒子在北京待了十幾年，從小到大，寫過無數北京生活，但竟然沒有一篇是寫長城的！他筆下寫得最多的是水庫，就是離我們家不遠的十三陵水庫，那是我們最愛去玩的地方，春天到水庫爬山，夏天到水庫玩水，秋天到水庫看紅葉，冬天到水庫砸冰，水庫給我們帶來無窮的樂趣，也給他帶來寫作的素材和靈感。可以說，那些在水庫度過的不經意的時光，才是他生命中的深刻印記。



帶孩子出門游玩是孩子體驗生活的重要途徑，但是如果在游玩的過程中不注意觀察細節，注意自己的感受，玩完以後還是寫不出作文。



“走進錫林浩特的地盤，一眼就能看見一望無際的草原。草原上開滿了野花，綠色、白色、紅色、黃色和紫色交織在一起，像一張彩色的地毯，鋪滿了大地。



草原上的路有一個特點，就是沒有紅綠燈，只要你知道要去的地方，一直走，一直走，就能走到。草原上的路很直，最直的可以達到十幾公里沒有彎道，仿佛能一直通到天邊。



我第一次去草原的時候，以為草原上什麼建築都沒有，去了以後才知道，草原上也有城市，蒙古語的‘錫林浩特’翻譯成漢語就是“草原上的城”的意思。

