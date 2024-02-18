“冰”雕細琢　流光溢彩

中評社北京2月18日電／據人民日報報導，春節期間，“冰城”黑龍江省哈爾濱市文旅熱度不減。在中央大街、兆麟公園、冰雪大世界等地，美輪美奐的冰雕晶瑩剔透，令遊客贊嘆不已，也折射出近些年冰雕藝術發展新成果。為適應人們不斷提高的審美水平和審美需求，冰雕藝術家在創作理念、內容、形式、材料等方面持續創新，進一步強化冰雕的觀賞性、體驗性、互動性，展現自然、藝術與科技交融共生之美。



自然與藝術的和鳴



我國冰雕藝術歷史悠久。據文獻記載，漢代曾出現“積冰為樓”；唐代有“每至伏日，取堅冰令工人鏤為鳳獸之形”，將冰雕用於賞玩、饋贈。在民間，冰雕最初的形態是“冰燈”。在冬季寒冷的北方地區，人們常常就地取材，製作冰燈用以照明。後來，一些民眾在春節、元宵節期間也會在家門口擺放冰燈，增添喜慶氛圍。1963年，哈爾濱市兆麟公園舉辦首屆冰燈游園會，雖然展出的冰燈作品造型簡單、品種不多，卻讓人們對古老的民間藝術有了新認識，拉開國內現代冰雕藝術創新發展的序幕。



冰雕藝術之美，美在以自然為媒。多年來，經過一代又一代冰雕藝術家的不懈探索，冰雕藝術在內容、形式等方面均發生巨大變化，不斷刷新人們對自然之冰的認知。過去，受冰塊采集水平限制，創作者大多只能採用1.6米長、0.8米寬、0.5米厚的整塊冰作為原材料，製作單體冰雕。如今，將大型冰塊分為多個小塊，再進行組合、堆砌、雕刻，成為更多藝術家的選擇。這種創作方式大大擴展了作品體量，使複雜的大型冰建築和組合式冰雕製作更加便捷。



在題材選擇上，許多創作者積極從中華優秀傳統文化寶庫中汲取養分。像郭兵要《福祿》運用誇張而概括的手法，將傳統裝飾圖案中的蝙蝠紋樣轉化為貼近當代審美趣味的立體形象，流暢而富有張力的曲線刻畫了蝙蝠振翅欲飛的生動情態，表達納福迎祥的美好祈願。權振龍《三星堆》則將三星堆文化的代表性符號如太陽神鳥、青銅面具等組合在一起，以精心布局增強作品的整體感。陽光下，光彩奪目的冰雕折射出古蜀文明的燦爛與神秘。還有一些作品如李向宇《哪吒鬧海》、龐宇《後羿射日》等，均以浪漫主義手法演繹民間神話故事，使冰雕藝術更具文化韵味。



以冰雕詮釋重大主題、反映現實生活，成為不少創作者的藝術自覺。為迎接2025年第九屆亞冬會，哈爾濱市在多處主要路段和旅遊打卡點設置了形態各異的主題冰雕，可愛敦實的吉祥物“濱濱”和“妮妮”引來許多遊客合影留念。在內蒙古自治區呼倫貝爾市，聚焦“鑄牢中華民族共同體意識”“北疆文化”“冰雪運動”等主題，當地設計製作多件冰雕作品放置於城市公共空間中，為冬季文旅增添一抹亮色。



與文化融合、為旅遊賦能，冰雕藝術的火熱，不僅促進了城市形象建設，推動了地域文化交流，更豐富了大眾精神文化生活。

