中評社北京2月18日電／據光明日報報導，芬蘭總統選舉於2月11日揭曉結果，來自芬蘭議會第一大黨民族聯合黨的候選人亞歷山大·斯圖布在第二輪投票中擊敗芬蘭綠色聯盟的候選人佩卡·哈維斯托，當選新一任芬蘭總統。



兩輪投票競爭激烈



芬蘭總統選舉每六年舉行一次。根據選舉規則，第一輪投票中獲得50%以上選票的候選人當選總統，而如果沒有候選人獲得50%以上選票則需舉行第二輪投票，第一輪投票中得票前兩名的候選人通過第二輪選舉角逐總統職位。



第一輪投票在1月28日舉行，也讓很多觀察家認識到這是一場激烈的競爭，來自芬蘭不同黨派的6名候選人及3名獨立候選人參選。統計結果顯示，來自民族聯合黨的候選人斯圖布獲得27.2%的選票處於領先地位；來自綠色聯盟的候選人哈維斯托位列第二，獲得25.8%的選票，前兩名候選人之間的差距微弱。其餘7名候選人的得票率從0.5%至19%不等。



在2月11日舉行的第二輪選舉中，斯圖布獲得了51.6%的選票並勝選，將擔任芬蘭第13任總統。斯圖布勝選後表示，這是“他一生中最大的榮譽”。芬蘭總理彼得裡·奧爾波也在第一時間向他表示祝賀。



敗選的哈維斯托則表示對自己的得票數好於民調預測感到滿意，他將很快重返議會擔任議員的工作。同時他也感慨，芬蘭總統是一個“孤獨的職位”，建議斯圖布聽取前任塔裡婭·哈洛寧和紹利·尼尼斯托的經驗，瞭解如何應對相關的壓力。

