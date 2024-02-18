期待中國再次成為澳最大旅遊客源市場

中評社北京2月18日電／據光明日報報導，“龍年快樂！”澳大利亞旅遊局局長菲莉帕·哈裡森（中文名韓斐勵）近日用中文送出春節祝福，表示澳大利亞旅遊業界和公眾歡迎中國遊客，期待中國再次成為澳大利亞最大旅遊客源市場。



哈裡森在接受新華社記者採訪時表示，對澳大利亞旅遊業而言，中國農曆新年一直是一年中最繁忙的時段之一。今年春節假期，得益於中澳航線較為充足的運力，中國遊客訂單快速增加。



哈裡森介紹，農曆春節期間，澳大利亞各地都有慶祝活動，尤其在悉尼最為熱鬧。澳大利亞民眾喜歡參加農曆春節慶祝活動，不少旅遊業從業者也會推出春節特別項目，讓中國遊客感到賓至如歸。



澳大利亞旅遊局在中國市場推廣澳大利亞旅遊已經超過25年。哈裡森說，澳大利亞旅遊局重視中國市場，即便在新冠疫情期間也通過各種方式與合作夥伴保持密切聯繫。例如，2023年6月，澳大利亞旅遊局在成都舉行了“來澳大利亞，道一聲你好”的大型品牌推廣活動。



哈裡森說，疫情前，中國是澳大利亞最大旅遊客源市場，每年赴澳旅遊的中國遊客數量達到約140萬人次。去年11月，赴澳中國遊客數量已恢復至疫情前的約45%。澳大利亞旅遊局樂見越來越多的中國遊客來澳觀光游覽，相信中國再次成為澳大利亞最大旅遊客源市場“只是時間問題”。