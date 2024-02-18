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國台辦：堅決支持大陸海警開展常態化巡查
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2024-02-18 15:39:32
（來源：國台辦）
中評社北京2月18日電／據國台辦消息，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，2月14日台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難，草菅人命，態度惡劣，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障大陸漁民生命財產安全。我們對此堅決支持。
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