春節旅遊假期火爆空前

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，春節假期各種文旅“成績單”相繼出爐。多份機構統計數據顯示，2024甲辰龍年春節成為史上最火爆的春節旅遊假期。



OTA（在線旅遊）數據顯示，2024甲辰龍年春節成為史上最火爆的春節旅遊假期，國內游預訂量大幅超越2019年同期；中長線游同比增超3倍，自由行平均旅行日期同比提升30%。



2月17日，飛豬發布的《2024春節假期出游快報》顯示，甲辰龍年春節成為史上最火爆的春節旅遊假期，國內游預訂量已大幅超越2019年同期，其中中長線游同比去年大增超3倍。出境游也創下近4年峰值，預訂量同比去年大增近10倍，過半數的熱門海外目的地已超越2019年同期。



8天假期叠加不少單位除夕放假，龍年春節假期大家的出游距離和出游時間雙雙拉長。



快報顯示，國內游南北流動趨勢明顯，其中飛往廣東、海南、福建等南方地區溫暖過年的“避寒游”，以及飛往黑龍江、吉林、河北等北方地區的“過雪年”最為火爆，預訂量同比去年增長105%。另外，“古都游”這個假期也備受青睞，預訂量同比去年增長115%。



快報數據顯示，今年春節假期的冰雪游訂單中，“滑雪＋溫泉”成為最熱門組合。“避寒游”的旅客則青睞於衝浪、潛水、滑翔傘、海釣等新鮮體驗。郵輪游在今年春節迎來開門紅，包含國內郵輪、國際郵輪在內的郵輪游預訂量同比去年大增445%。



春節長假叠加近期的簽證利好政策，出境游復甦加速。數據顯示，今年春節假期出境游預訂量創下近4年峰值，同比去年大增近10倍。



2月17日，攜程發布了《2024龍年春節旅行報告》，其中國內游數據喜人：春節假期，跨省游訂單占比57%，同比去年翻番增長，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶、西安、南京、蘇州等是春節假期旅遊訂單較高的城市；熱門目的地和景區附近“一房難求”，其中親子酒店、溫泉酒店及電競主題房、影音主題房等特色主題房型增長明顯，分別同比增長60%、55%、96%、104%；國內景區門票訂單同比增長超6成，其中親子訂單、父母同行訂單分別占比45%和16%；機票訂單同比增長明顯，國內單程含稅機票均價約1200元，同比上漲近2成。

