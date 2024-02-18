新科院士顔寧亮相廣東“新春第一會”

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，2月18日，龍年首個工作日，廣東省委、省政府在深圳舉行全省高質量發展大會。會議緊扣高質量發展主題，促進產業和科技互促雙強，全面提升科技高水平自立自強能力，加快建設現代化產業體系，不斷塑造發展新動能新優勢。



值得注意的是，18日上午舉行的全省高質量發展大會主會場上，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福，粵芯半導體技術股份有限公司總裁陳衛，埃克森美孚（中國）投資有限公司中國區主席譚然恪，中國工商銀行廣東省分行黨委書記、行長韓鬆，全國工商聯農業產業商會會長、廣東恒興集團有限公司董事長陳丹，中國工程院院士、南方電網公司首席技術專家饒宏，中國科學院院士、深圳灣實驗室主任顔寧，以及中國工程院院士、華南理工大學校長張立群等產學研各界代表共聚一堂，共繪廣東高質量發展新畫卷。



據廣州日報新花城客戶端消息，在18日召開的大會上，中國科學院院士、深圳灣實驗室主任顔寧作為科技界代表發言。她表示，這一年來，在粵港澳大灣區飛速發展的過程中，她不是旁觀者，而是一名建設者，為此感到非常幸運和前所未有的創業的快樂，體會到了夢想成真的成就感，與深圳的“honeymoon”已經變成了“honey year”，正在向“honey life”發展。新春第一會，顔寧點贊了廣東的春節，“這是我在深圳過的第二個春節。來到廣東，才知道春節何以為‘春’，繁花似錦、氣候宜人，特別是別具一格的花市，讓我這個北方人大開眼界。讓我大開眼界的不僅僅有南國風光和廣東民俗，還有廣東、深圳的速度、溫度和力度。”

“不過短短一年，我的夢想就在深圳這個夢想之都落地生根，迅速開花結果。”顔寧說，“我做好了充分的思想準備，想著在與深圳的蜜月期之後也許會有意想不到的困難。但現實是，在我們籌建深圳醫學科學院這一年裡，從廣東、深圳各級政府部門聽到頻率最高的兩個詞分別是‘服務’和‘保障’；我的工作夥伴們不僅勤奮務實，而且敢想敢闖。於是我們的場地短短半年從毛坯房變成了現代化的實驗室。”



廣東媒體介紹，圍繞著神經與精神類疾病、傳染病、自免疫疾病、生殖發育與老齡化、神經生物學、系統與計算生物學、化學生物學等，深圳灣實驗室和深圳醫學科學院已然吸引了近70位優秀人才獨立領導實驗室。在建設場地和硬件的同時，把科研人員從事務性工作中解放出來，保障全力投入創新，為粵港澳大灣區人才強國雁陣格局的形成，提供重要戰略支點。在教育部的大力支持下，深圳灣實驗室和深圳醫學科學院正在打造全新SMART program，堅持“高起點、國際化、重交叉、破邊界”，整合優質資源在粵港澳大灣區探索教育國際交流和博士生培養的新機制。同時，利用光明科學城的政策優勢，鍛造成果轉化的生態鏈條，推動可持續、高效率、規模化創新藥物研發新模式。

