陝西吳堡一班主任猥褻女生？

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，近日，陝西榆林一網友爆料稱，吳堡中學一名高三女生遭班主任馬某林猥褻，此後，馬某林辯解“把你當女兒”。然而，此後馬某林並未被學校停課。此事引發關注。



2月18日，＠瀟湘晨報 記者聯繫到吳堡縣教育局一名工作人員，他透露，目前此事各個部門正在處理，涉事老師已經在2月17日晚上被停職、停課，正在進一步深入調查核實，根據調查結果再進行下一步處理。此外，校方已經與涉事女生進行了溝通。