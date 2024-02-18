【
大
中
小
】 【
打 印
】
陝西吳堡一班主任猥褻女生？
http://www.CRNTT.com
2024-02-18 15:17:08
中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，近日，陝西榆林一網友爆料稱，吳堡中學一名高三女生遭班主任馬某林猥褻，此後，馬某林辯解“把你當女兒”。然而，此後馬某林並未被學校停課。此事引發關注。
2月18日，＠瀟湘晨報 記者聯繫到吳堡縣教育局一名工作人員，他透露，目前此事各個部門正在處理，涉事老師已經在2月17日晚上被停職、停課，正在進一步深入調查核實，根據調查結果再進行下一步處理。此外，校方已經與涉事女生進行了溝通。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
成渝方向返程客流大，部分熱門方向車票售罄
(2024-02-16 16:51:57)
山西2023年投入兩千餘萬元保護稀有劇種
(2024-02-12 15:59:41)
陝西省人大通過李鈞任陝西省副省長的決定
(2024-01-24 15:04:58)
漢中市專項整治住房保障領域腐敗和作風問題
(2024-01-04 11:41:31)
陝西推動發展方式綠色低碳轉型
(2023-12-06 10:33:33)
陝西寶雞：非遺傳承助振興
(2023-09-11 12:37:22)
陝西寶雞找准優勢轉型發展
(2023-08-13 16:15:49)
陝西柞水縣車家河村走訪見聞
(2023-08-05 16:24:38)
陝西堅持邊學習邊對照邊檢視邊整改
(2023-06-05 17:59:36)
唐代壁畫特展二部曲收官 首度跨海金門展出
(2023-05-31 17:39:54)