拼經濟先“儲才”，節後長三角舉辦招聘活動

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，人勤春來早，隨著開年全力拼經濟的衝鋒號吹響，長三角多地將密集舉行大型招聘活動，為發展引人儲才。



據上海人社部門消息，春節後將聚焦新市民、青年等重點群體就業舉辦100多場招聘會，累計提供5萬多個崗位，其中2月24日元宵節當天，市、區兩級人社部門將以“1＋16”聯動的方式舉辦春季促進就業綜合性大型招聘會，同步安排專場招聘、職業指導、技能體驗等系列活動。



澎湃新聞注意到，節後以百餘場次的規模引才的還有寧波、昆山等地。



寧波市新春萬企引才月活動2月18日啟動，包含200餘場招聘活動。在行業上，圍繞大優強、單項冠軍、專精特新“小巨人”企業，數字產業、高端裝備產業，綠色石化產業，新能源、智能製造產業，智能家電產業、關鍵基礎件產業開展5場專場招聘會。有專為高校畢業生準備的畢洽會，以及中高端人才洽談會、就業困難人員專場對接會等專場專區引才活動。引才月期間，人社部門還將赴大連、武漢、西安、長春、杭州等地高校開展巡回招聘30餘場。



3月底前，蘇州昆山市計劃舉辦100場招聘會，預計進場單位2000家次、提供崗位10萬個。據交匯點新聞報導，節後昆山將組織10條招聘線路，赴河南、陝西、山西、湖南等6省開展專場招聘會，同時向邯鄲市、銅仁市、開封市等11地推送超5萬個需求崗位。



拼經濟，有決定性作用的是人。澎湃新聞從杭州人社部門瞭解到，該市已有四支近70家企業組成的招工小分隊赴湖南省湘西土家族苗族自治州、貴州省黔東南苗族侗族自治州、河南省洛陽市、四川省廣元市開展招聘，企業外出招工的費用全部由政府買單。



“逆向招工”的同時，致力於深化青年發展型城市建設的杭州還將在2月25日舉辦近年最大規模的線下交流招聘活動，880餘家企事業單位現場設台，其中上市公司70多家、國家“小巨人”企業110餘家、專精特新企業300餘家、博士後工作站100餘家，重點面向應屆、往屆畢業生，畢業學年在校大學生，留學回國人員，外籍人士和有一定工作經驗的專業技術人才，經營管理人等，並聯動長三角16個城市的117家單位參會。

