現代鳥類起源可追溯到恐龍時代？

中評社北京2月18日電/據澎湃新聞報導,全世界現存大約11000種鳥類。傳統理論認為,現代鳥類是在大約6600萬年前的恐龍滅絕後才快速演化而來。中國科學家主導的最新研究發現:現代鳥類的起源實際可以追溯到恐龍時代。



上述研究應用了基因組和化石數據,由江蘇師範大學伍少遠教授帶領的研究團隊與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的周忠和院士、美國哈佛大學的Scott Edwards院士以及美國佐治亞大學的劉亮教授等中美科學家合作完成。相關論文於2月12日在國際知名學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表,標題為“Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous”(基因組與化石證據揭示現代鳥類和被子植物在晚白堊紀同時興起)。



現代鳥類是目前全球物種多樣性最高的陸生脊椎動物。研究人員發現,相較於先前普遍認為的快速進化模式,現代鳥類的演化更傾向於緩慢而連續的過程,通過自然選擇逐漸變化,並與被子植物、哺乳動物、魚類和昆蟲的演化輻射同步。這一發現也支持了達爾文經典的物種演化漸變理論,為全球氣候環境變化對生物多樣性演化的影響提供了新的例證。。



研究人員從124種鳥類基因組序列中提取到25,640個不同遺傳位點的DNA序列數據,結合不同地質歷史時期的化石記錄,通過系統進化樹構建、分子鐘演化時間估算、物種多樣性分化速率等分析,重建了現代鳥類的演化歷史和軌跡。



在涵蓋了近95%現代鳥類物種多樣性的新鳥小綱中,研究人員發現了一支全新的鳥類進化譜系,並將其定名為水陸鳥類 (Aquaterraves), 包含了水鳥及其近緣種類。



水陸鳥類與早期研究發現的陸鳥類 (Telluraves) 構成了新鳥小綱的兩大譜系。



令人驚訝的是,在晚白堊紀時期,上述兩大鳥類譜系已經“分道揚鑣”,遠早於著名的恐龍滅絕事件。