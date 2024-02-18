春節消費市場湧熱潮　勾勒經濟活力新圖景

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，春節期間，各地消費市場活力十足，各大商圈推出促消費活動，滿足消費者多樣化的需求。



此外，許多跨境電商平台、線下商超開啟“年貨節”，為消費者帶來全品類年貨好物，將龍年氛圍感“拉滿”。



擴內需促消費 花式“寵客”妙招多



數據顯示，今年春節期間，上海全市線上線下消費金額569億元。上海各大商場抓住長假契機，推出年味市集等商旅文體聯動營銷活動。另受電視劇《繁花》熱度的影響，上海的黃河路、和平飯店等多地成為熱門打卡地，吸引了眾多遊客。假日八天，上海共接待遊客1675.95萬人次，同比增長約50%。



春節期間，福建組織開展2000多場不同主題的促銷活動，發放消費券和消費補貼超1.5億元。四川發放近3億元消費券和消費補貼，推出旅遊景區免票或門票買一贈一等優惠措施。聞名中外的自貢燈會用1000多個燈組，將深厚的中華文化融入熒熒燈火之中。



跨境消費熱 引領新春消費新潮流



今年中國春節的市場供給也更加豐富多元。春節期間，在杭州跨境電商綜試區，一排排貨架上整齊碼放著來自世界各地的特產。



某跨境電商平台工作人員李芳芳介紹，2024年春節不打烊，訂單計劃是在1.5萬單左右（春節假期每天），2024年春節期間每天實際發貨兩萬單。



中哈合作中心橫跨中哈兩國，是我國與哈薩克斯坦共同建立的首個跨境經濟合作區。春節期間，中哈合作中心平均每天客流量達到1.2萬人次，迎來跨境消費高峰。



遊客接受記者採訪時表示，春節假期帶著家人和孩子到這裡來游玩，不僅可以體驗哈薩克斯坦的異域風情，解鎖“一腳踏兩國”的特殊體驗，還能購買來自全球的免稅商品。