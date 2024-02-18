首例分子高激發態漫游反應通道被發現

中評社北京2月18日電／據北京日報報導，在化學反應中，分子、原子需要“翻山越嶺”，越過能量壁壘的“高山”轉換為新物質。但也有部分分子會從山峰外圍“繞遠”，出現特殊的漫游反應。利用大連相幹光源，中國科學院大連化學物理研究所發現了首例分子高激發態的漫游反應通道，表明了漫游反應機理在化學反應中的普適性，為理解和預測化學反應提供了新的視角。相關研究成果日前在《科學》雜誌發表。



漫游反應在21世紀初被發現，但科學界對其機理的解析一直局限在分子的低電子態和基態。作為全球唯一運行在極紫外波段的自由電子激光用戶裝置，大連相幹光源能輸出高亮度、波長可調諧的極紫外光，可以激發任何分子到特定的高激發態。



“可以說，大連相幹光源打開了研究分子高激發態反應機理研究的大門。”中國科學院大連化物所研究員袁開軍說，他所在的科研團隊制備了高激發態的二氧化硫分子，並探測了激發態氧氣產物的量子態分布，隨後又通過理論計算，精確重現了實驗所觀測到的現象。實驗和理論結果的一致，證實了高激發態漫游反應通道的存在，表明了漫游反應在化學反應中普遍存在。



“通過這項研究，我們對化學反應理論產生了新的認知，很多傳統理論無法解釋的現象，都可能用漫游反應機理得到解釋，這將提升人們對化學反應本質的進一步理解。”中國科學院院士楊學明說。