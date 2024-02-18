春節景觀小品將擺放至3月中下旬

中評社北京2月18日電／據北京日報報導，“龍年的景觀布置特別有年味”“顔色絕了，怎麼拍都好看”“真是視覺盛宴”……今年春節，街頭巷尾的春節景觀布置成了市民的打卡地，甚至成了備受旅遊團青睞的新晉旅遊點，而由北京市城市管理委員會聯合北京日報社推出的第五屆“市民群眾最喜愛的春節及元宵節景觀布置”評選活動，短短8天就吸引市民投票52.6萬多張。記者從市城市管理委瞭解到，設置在大街小巷的景觀小品將持續擺放至3月中下旬，而部分裸眼3D光影秀則將持續至2月24日（正月十五）。



“蛟龍出海”成新晉游覽項目



“這裡就是北京著名的什刹海，這條巨龍是今年春節專門設計的彩燈‘蛟龍出海’。整條游龍全長202.4米，起於荷花市場牌樓，止於商業街尾端，龍頭前面是最佳拍照點位。”一位導游放下手中高舉的小旗，向旅遊團的遊客們宣布，“現在解散可以去自由拍照了，2點50分在龍頭這裡集合。”



什刹海荷花市場牌樓前的小廣場人頭攢動，遊客們在一條從荷花市場牌樓旁飛舞而出、昂首升騰的巨龍邊上合影留念。而不少旅遊團更是將“蛟龍出海”景觀當成了北京旅遊必打卡的點位之一。



海南來京旅遊的陳先生帶一家老小與“蛟龍出海”景觀合影留念，“我在網上查過，大家都說什刹海的巨龍景觀特別火。”



記者從市城市管理委瞭解到，今年春節景觀布置中充分運用了龍文化、龍圖騰等中國文化元素，讓中華優秀傳統文化在景觀布置中“鮮活起來”。記者注意到，這個春節，街頭布置的不少中國龍造型景觀小品均已在網上火出了圈。有市民在網上盛贊龍燈點亮後堪稱視覺盛宴；有市民特別總結出了不同中國龍景觀的最佳觀賞時間和最佳拍攝點位；有市民甚至晚上11點後錯峰出行，只為趁游人較少時獲得最好的觀感。

