年底前完成北京學校周邊重點路段改造

中評社北京2月18日電／據北京日報報導，市教委等三部門近日發布《2024年接訴即辦“每月一題”校園周邊交通綜合治理解決方案》，將本市所有存在交通問題的中小學幼兒園全部納入治理範圍。年底前，本市將對學校周邊重點路口、路段實施道路工程改造，減少學校周邊交通衝突點，分散道路交通壓力，同步完善改造點段的交通安全設施。



依據方案，本市將北京市第一七一中學、西城區實驗小學、景山學校朝陽學校等72所學校納入市政府重要民生實事項目，以3月至5月集中治理期為重要時間節點，加強校內、校外交通安全管理，“每月一題”綜合治理校園周邊交通問題，各區按照“一區一案”“一校一策”原則，明確具體任務措施和工作要求開展綜合治理，不斷提升社會公眾對學生上下學交通安全狀況和秩序維護管理的滿意度。



本市將加強校園周邊交通設施建設及道路設施治理。有條件的校園周邊設置單行道或限行道，設置人行橫道信號燈、移動交通信號指示燈，在學校門口附近劃定臨時停車區域等。各中小學幼兒園周邊將加強非機動車停車設施建設，施劃非機動車停放區，規範非機動車停放；合理規劃設置學生集散區、家長等候區和護學通道。



校內交通安全管理同步提升。各學校將建立交通安全管理制度，合理優化學校內部交通流線和功能分區，學生步行出入口與機動車出入口在空間或時間上分開設置，步行通道與車行道路分開設置，學生活動區域與機動車通行、停放區域實現空間分離。市教委明確，學校教學區、學生活動區道路實施機動車禁行，辦公區、生活保障區等確有車輛通行需求的實施限時通行，車輛通行時間不得與學生活動時間重叠，通行速度不宜超過每小時20公里。各校不得出租出借校內場地停放校外機動車輛，不得利用學校用地建設對社會開放的停車場。



今年春季學期開始，本市將開展通學車第二階段試點推廣，由4個試點區擴展到城六區和通州區、大興區8個區，為更多學生提供通學服務。此外，本市還將加強對校園周邊道路交通巡邏管控和上、下學高峰時段的重點值守，加強校園周邊交通勤務部署和交通指揮疏導，指揮車輛即停即走；嚴格查處接送學生車輛不按規定掉頭、亂停亂放、鳴喇叭等交通違法行為，查處非專用校車、違規電動三四輪車接送學生等違法行為，維護校園周邊交通秩序。