奧地利：美了春節，火了商家

中評社北京2月18日電／據光明日報報導，在中國農曆龍年新春之際，地處歐洲的奧地利以自己的獨特方式歡度春節。在這裡，春節不僅是華人華僑的重要節日，也是音樂之都的“特殊演出季”，還為商家帶來了新的商機。



聯合國之城的新春祝福



2月10日農曆大年初一，奧地利總統範德貝倫第一時間在社交媒體平台上發表春節祝福，祝願旅奧的華僑華人和所有慶祝中國新年的人們龍年吉祥、身體安康。



在聯合國之城維也納，眾多國際組織負責人也紛紛送上新春祝福。維也納是聯合國三個主要辦事機構所在地之一。2023年12月22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議將春節確定為聯合國假日。聯合國機構和國際組織負責人紛紛送上春節的祝福。聯合國維也納辦事處總幹事兼毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利女士表示，很高興首次在維也納慶祝中國春節，祝願龍年給世界帶來更多的正義、和平和正能量。石油輸出國組織（歐佩克）秘書長蓋斯表示，很榮幸曾在中國工作生活過數年，知道春節對於中國人、中國家庭、中國文化來說是多麼重要，代表歐佩克以及歐佩克成員國祝福中國以及中國人民在新的一年裡一切順利、繁榮成功。



國際原子能機構則別出心裁，其官方社交媒體賬號在送上春節祝福的同時，延伸介紹了慶祝春節時常用的橘子、橙子等帶來財富和好運的吉祥水果，進而巧妙地推介了當前最為環保的蟲害防治技術，即通過伽馬射線和X射線等輻照方式開展蟲害防治，為自己打了一波廣告。



音樂之都的中國樂聲



在音樂之都維也納，歡度春節自然少不了音樂會。春節前夕，中央民族樂團在維也納音樂廳舉辦“中國春節民族音樂會”，演繹《天地永樂·中國節》組曲，呈現中國傳統節日的淵源、流變、節俗和文化，現場觀眾反響熱烈。2月11日農曆大年初二，維也納金色大廳奏響禮贊中國的維也納春之聲中國新年音樂會。奧地利知名指揮家弗裡德里希·菲弗爾領銜的維也納愛樂樂團和中國中央歌劇院院長劉雲志率領的中國樂團在音樂殿堂金色大廳聯袂演出。演出既保留了金色大廳傳統新年音樂會曲目，又新增了《梁山伯與祝英台》《茉莉花》《釵頭鳳》等中國曲目。中奧藝術家共同演繹了一場中西文化交融的大型音樂會，為廣大在奧僑胞和當地觀眾送上新春祝福。

