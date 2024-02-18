辦好納稅繳費關鍵小事　提升便民服務滿意度

中評社北京2月18日電／據人民網報導，能否把關鍵小事辦成暖心實事，直接影響群眾的獲得感、幸福感、安全感。酒泉市稅務局察實情、辦實事、出實招，主動調研掌握納稅人繳費人急難愁盼問題，靶向推出更多稅費服務硬舉措，精準反饋訴求、解決困難，讓納稅人繳費人獲得感更強、滿意度更高。



響應訴求，綠色服務更快捷



酒泉市稅務部門以創建新時代“楓橋式”稅務分局為抓手，加強涉稅中介機構的管理與服務，全力創新和打響納稅服務品牌。



“您好，我們公司現在有上千個稅控設備需要繳銷，有沒有什麼辦法能快速辦理？”酒泉晴天財稅公司負責人顧少華向稅務工作人員打來求助電話。原來，因業務需要，該公司代理的近千戶納稅人稅控設備需要繳銷，如果叫號辦理，不但繳銷時間過長，還影響其他納稅人辦理業務；如果公司直接通過電子稅務局辦理，財務人員工作量太大，耗時長，因此想向稅務機關申請預約辦理。核實情況後，稅務部門迅速行動，決定為其開通“綠色通道”，通過“前台受理、後台集中”的方式辦理稅控設備繳銷業務。



新時代“楓橋經驗”在基層稅務部門深化拓展實踐以來，酒泉市稅務部門緊盯涉稅中介機構需求，針對涉稅中介機構業務量大、代理企業多的特點，對轄區內所有涉稅中介服務機構狀態、從業人數、業務增減量等進行摸排，摸清底數、製作清册、按册管理、動態服務。定期走訪、收集問題，通過政策講解、業務培訓、實操演示，為其解決共性問題，排除辦稅疑難和涉稅風險。注重加強合作，營造和諧氛圍，邀請中介人員擔任稅費服務體驗師、稅費矛盾爭議調解員，共同梳理“一分鐘快辦”事項18項、“簡事易辦”事項10項，助力納稅人繳費人快速辦理業務。



打破壁壘，“一窗通辦”更高效



近日，申浩先生在玉門市不動產登記中心窗口一口氣辦理了稅費繳納、二手房過戶等事項，取得契稅完稅證明的申先生高度讚揚：“這種模式挺好，只去一個窗口提交一套材料，就可以辦兩個部門的事，不用來回跑，真省事兒！”

