外交部官員介紹王毅和布林肯會晤情況

中評社北京2月18日電／據玉淵譚天：2月17日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在慕尼黑會見美國國務卿布林肯。據參加此次會見的中國外交部官員介紹，會見是應美方建議舉行的，也是王毅出席第60屆慕尼黑安全會議期間的首場雙邊會見。在1個小時40分鐘的會晤中，雙方就中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了看法。坦誠、實質和建設性是雙方對此次會晤的一致評價。



該官員表示，兩國外長重點就兩國元首舊金山會晤成果落實交換了意見，充分肯定近幾個月來在外交、經貿、禁毒、兩軍、人文、人工智能等領域取得的積極進展，並就開展下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作進行了規劃。王毅就台灣、經貿科技等問題表明了中方嚴正立場，要求美方不得採取同舊金山會晤精神不符，與拜登總統所作承諾相違背的行動。



布林肯強調，兩國元首舊金山會晤是積極、重要的，在穩定兩國關係方面取得了實實在在的進展。雙方有責任遵循兩國元首的指引。美方歡迎雙方落實兩國元首共識的積極勢頭，將繼續致力於同中方發展健康的經貿關係，推進兩國人員往來。在台灣問題上，布林肯重申了美方立場，表示美方致力於一個中國政策，不支持“台獨”，不尋求將台灣作為工具遏制中國。



在回答記者關於地區熱點問題討論情況的提問時，該官員表示，作為安理會常任理事國，中美肩負著維護國際和平與安全的特殊責任，就重大國際和地區問題加強溝通協調是雙邊關係的重要組成部分。在此次會晤中，雙方就烏克蘭、朝鮮半島核、巴以衝突等問題交換了意見。在烏克蘭問題上，王毅指出，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，從衝突的第二天起就開始呼籲對話解決問題。中方不接受美方的無端指責和施壓。在朝鮮半島核問題上，王毅敦促美方反思對朝政策，採取行動回應朝方的合理安全關切，按照“雙軌並進”思路，推進半島的長治久安。雙方同意兩國半島事務特使進行溝通。在巴以衝突問題上，王毅指出巴勒斯坦一直沒有實現民族合法權利，沒有實現獨立建國。這是一切問題的根源，也是中東問題的核心。美方應切實推動停火，切實推動“兩國方案”。這是包括中美在內的大國應該做的事情。