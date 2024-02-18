中評社北京2月18日電／據光明網報導，新時代呼喚擔當，作為黨員幹部當以榜樣為鏡子，對黨忠誠，頑強拼搏，奮鬥不息，努力創造出無愧於黨、無愧於人民的好成績。



“天下至德，莫大乎忠。”對黨員幹部來說，忠誠從來都沒有高居雲端，它就在盡責的崗位上，就在道德的生活裡，就在聽從內心召喚的每一次選擇中，把“忠誠”當作第一操守，做一個心懷信仰、絕對忠誠的人，用行動唱響忠誠的強音。忠誠源自信仰堅定，正如楊善洲同志無論在什麼崗位，遇到什麼困難，受到什麼委屈，面對什麼誘惑，在把握得與失時，在處理名與利時，都要毫不動搖，堅守對黨的忠誠，把“群眾滿意不滿意、答應不答應、支持不支持”作為檢驗信仰是否堅定的出發點和落腳點。



牢記為民宗旨，落實到行動中。黨員幹部要融入人民群眾中，聽群眾說心事、談生活，認真傾聽、用心記錄，把群眾面對的問題牢牢抓在手。群眾的事沒有小事，件件都要用心用情做。黨員幹部要多給自己“充電”，在為民辦實事上再“提速”，在知識積累上“做加法”，以孜孜不倦的熱情加強學習，在學習中提升思維能力，能夠用“新角度”看待“新情況”，能夠用“新方法”解決“新問題”，又快又好解決問題。黨員幹部要主動下沉基層一線，多經受“摸爬滾打”式的磨煉，在磨煉中強體魄，在總結中增經驗，在虛心求教中補弱項，提高為民服務的能力才幹。



“人若不知於此獨知之地用力，只在人所共知處用功，便是作偽，便是‘見君子而後厭然’。”現實中，“只在人所共知處用功”的現象並不少見，比如，有的人在眾人面前表現得很敬業、很誠實，實則表裡不一，說一套、做一套。只顧光鮮地在別人“共知處”用功，而不在自己“獨知處”努力，那就是虛偽，不僅欺人更是自欺。“莫見乎隱，莫顯於微，故君子慎其獨也。”黨員幹部要追求“慎獨”的境界，做到台上台下一個樣、人前人後一個樣。面對生活中各種各樣的誘惑，需要拿出一顆慎獨的心來明辨是非、堅守本心、活出清醒，真正做到“致良知”。



（來源：光明網）