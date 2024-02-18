鐵路為物流“加速度”，為發展“夯基石”

中評社北京2月18日電／據中國網報導，2024春運大幕已經拉開，保障“人享其行”的同時，中國鐵路也暢通物流運輸，保障煤電油燈關鍵物資運輸“物暢其流”，做到運輸“人貨兩旺”。物資運輸關乎社會民生、關乎經濟發展，暢通鐵路貨運“大動脈”、賦能物流“加速度”，才能在守望人團圓中促進好發展。



堅實運輸擔當，春運期間不改貨運“奮進步伐”。繁忙春運中，物流運輸也一直步履不停。從春運開始，搶抓保暖保供等重點物資、民生物資運輸的“鐵路身影”就一直在行動。國家鐵路累計運輸貨物7483.7萬噸，展現出“不止步”“不降速”的貨運擔當，協調春運需求與貨運需要。保障物流運輸、物資運送，是鐵路多措並舉做好春運工作的一大重點，不僅要人安全、人團圓，守望萬家燈火，煤電油燈民生物資同樣關鍵，同樣關乎這個新年、關乎社會民生，因此，鐵路部門多措並舉，邁好春運期間重要民生物資運輸“奮進步伐”。



做好應急保障，不懼雨雪風霜展現“澎湃動能”。近日，全國多地出現降溫雨雪冰凍天氣，不僅給旅客出行帶來困難，也同樣考驗著貨物運輸。一方面，掃雪除冰工作、旅客服務工作傳遞著鐵路的溫暖關懷，另一方面，建立應急保障車隊和物流保通保暢機制也關係著物流運輸“大動脈”的動能澎湃、活力不減。中國鐵路加強與氣象部門的信息互聯互通、健全應急保障準備、壓實使命擔當，同時多地採取煤炭等關鍵物資運輸車輛“優先解體、優先編組、優先取送”等，在寒冷天氣為物資運輸“賦能”，亮起暢行的“綠燈”。



踐行鐵路使命，服務經濟民生夯實“發展基石”。“人民鐵路為人民”，一趟趟旅程聯繫著人情牽掛，聯繫著團圓美滿；一列列車輛也承載著民生保障、承載著發展需要。鐵路加強重點物資貨運保障，既是為保障社會民生用電取暖等需求添力量，也是為服務生產生活需要和社會經濟的發展“築基石”。新一年、新發展，一列列飛馳鐵路貨運列車，駛向經濟發展的“第一線”，同時也為消費領域物流運輸暢通渠道，真正讓“溫暖”有保障、讓經濟有“動力”、讓消費有“回音”，讓年越過越好的同時經濟發展也更加蓬勃、消費更加火熱。



鐵路貨運有了物流“加速度”、暢通“應急招”，也就能夠更好地擔負起服務社會民生和經濟發展的“鐵使命”，讓春運中有貨運澎湃的“浪潮”、有物資堅實的“基石”。



（來源：中國網）