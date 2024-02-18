唱反詐宣傳“防字訣”讓市民入腦入心不受騙

中評社北京2月18日電／據光明網報導，“居民朋友們，隨著春節的來臨，為了防患電信詐騙的新花樣，教大家一個防騙口訣：不貪小便宜、不信陌生來電、不輕易點開鏈接、不給陌生人匯款，發現行跡可疑人員要及時報警……”。流動車輛喇叭裡用方言反復播放的宣傳警示“防字訣”像吟唱的歌兒，一段段、一遍遍，不絕於耳。



原來，這是河南省信陽市平橋區科協的幹部職工聯合平橋益橋社工在開展“防電信詐騙”志願服務進社區活動。春節臨近，志願者們通過科普宣傳，幫助群眾捂牢自家的“錢袋子”。



除了流動宣傳外，該區志願者們還通過科普講座，把犯罪分子電信詐騙慣用的手段、特點以及如何防範展開了重點講解，用通俗易懂的生動語言描述犯罪分子如何利用部分居民缺乏法律知識實施詐騙的行為，並列舉真實的案例告訴市民們汲取經驗教訓，尤其對老年群體容易蒙騙上當的背景和原因進行了具體分析，使轄區市民更加瞭解和掌握反電信詐騙的常識和技巧，提高了廣大市民反詐騙意識和能力，最大限度減少了人們群眾的財產損失。



在公園，在廣場，在社區活動中心，在巷子胡同，在農貿市場，在轄區超市，志願者們還反復播放反詐視頻，發放宣傳資料，向周邊居民講解與日常生活息息相關的安全防範知識，不向陌生人透露身份信息、銀行卡密碼等重要內容，提醒大家注意防範犯罪分子利用電話、網絡誘騙群眾進行轉賬等。



“以案說法讓我一下子明白了詐騙‘套路’，回去後我要分享給家人和朋友，讓大家都認清騙局，避免財產損失。”參與居民踴躍發言交流，通過工作人員耐心解答相關法律知識和疑問，增強了大家的安全意識，提高了防詐騙的處置能力，構築起一道防範電信詐騙的“防火墻”。



連日來，青年志願者們穿梭在平橋城區的大街小巷和鄉鎮的逢集鬧市，通過小喇叭、懸掛布標、發放彩色宣傳單等形式，向廣大市民群眾傳遞著破解詐騙防護知識。已懸掛和張貼標語300餘幅（條），累計發放《平橋區致廣大市民防範電信詐騙的一封信》宣傳單50萬餘份。



（來源：光明網）