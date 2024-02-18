中國春節期間4.74億人次旅遊創新高

中評社香港2月18日電／全國國內旅遊出遊4.74億人次，同比增長34.3%，按可比口徑較2019年同期增長19.0%；國內遊客出遊總花費6326.87億元，同比增長47.3%，按可比口徑較2019年增長7.7%。



新華社報導，2024年春節，旅遊格外“熱辣滾燙”。中國文化和旅遊部2月18日數據顯示，春節假期出遊人次和出遊總花費等多項指標創歷史新高。8天“超長”假期里，人們既享受旅遊迎春，又擁抱國風國潮，繪就這個春天的動感畫卷。



春節期間，位於山東濟南大觀園景區的城南往事大觀樓，佳肴滿桌、座無虛席。“一桌難求！”餐廳經理王一舉說，除夕和大年初一基本都是濟南本地顧客，初二開始外地遊客明顯多了起來。



前半程團圓，後半程出遊。“打開”豐富多彩的春節假期，旅遊帶來了什麼新鮮玩法？



“花式”團圓，全家出遊——從在家守歲，到出門接福，團圓不止一種方式。大家的出遊距離和出遊時間雙雙拉長，攜家帶口“南來北往”趨勢明顯。



據商務部大數據，從臘月二十三到大年初七，全國重點商圈客流總量同比增長73%。各具特色的商圈滿足著不同人群的消費需求。



飛豬數據也顯示，國內中長線遊同比增長超3倍，自由行平均旅行天數同比增加30%。北方遊客青睞前往廣東、海南、福建等地溫暖過年，南方遊客則傾向於到黑龍江、吉林等地感受“冰雪奇緣”。



有“里”有“面”，各取所需——老人想要濃郁年味，中年人享受“慢生活”，年輕人追逐“網紅”地標。長假裡，人們的多樣需求充分釋放，對文旅產品品質提出更高要求，帶動行業“卷”起來。



文化和旅遊部推出包含7大板塊共計25項主體活動的“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅遊活動、湖北發放60萬張文化旅遊特別惠民券、河南洛陽部分熱門博物館延長開放時間……遊客更有幸福感、獲得感。



國風勁吹，年俗更“潮”——一年又一年，不改中國味。從西安、泉州，到大同、正定，從蘇州平江路，到天津古文化街，年輕人穿上漢服拍照、舉起花燈夜遊，國風遊熱度居高不下。



社交網絡上，威武雄壯的潮汕英歌舞刷屏短視頻平台，一路舞到海外。在攜程平台，龍年春節燈會搜索量同比翻倍。在各地舉辦的新春燈會、舞龍表演、廟會市集、非遺秀場中，傳承千百年的民俗更顯生機勃勃。