“定格幸福”告別分離焦慮　共享親子好時光

中評社北京2月18日電／據光明網報導，鑼鼓聲聲辭舊歲，喜氣洋洋賀新年。2月17日，農曆正月初八，江西省萍鄉市安源區青山鎮源頭村高自立廣場上人潮湧動，熱鬧非凡，鄉村孩子們在父母的陪伴下，跑跳游玩，一場別開生面的文明實踐在萍鄉“定格幸福”關愛鄉村兒童主題活動正在進行，新春佳節即將結束，許多即將外出務工的農村家庭選擇相聚在這裡，共享這份難得的親子時光，和分離焦慮說再見。



在孩子們的歡聲笑語中，生動的舞龍舞獅表演拉開了活動的序幕，獨具特色的鑼鼓戲、節奏鮮明的非洲鼓演奏，精彩紛呈，贏得現場觀眾的熱烈掌聲。親子互動遊戲環節更是掀起了一波又一波的熱潮，在歡笑與挑戰中，孩子們展現出了他們的活力與勇氣，與爸爸媽媽一起共同完成各種任務，增進了彼此的感情，讓親子關係更加融洽。



非遺糖畫、花式棉花糖、扭氣球……游玩區域各種有趣的攤位吸引了孩子們的目光，糖畫最受喜愛，手工藝人精心細致地把糖漿鋪開，以勺為筆、以糖為墨，不一會兒，栩栩如生的巨龍騰飛圖便躍然眼前，大朋友、小朋友都驚嘆不已，孩子們爭相品嘗，甜蜜的味道立刻在嘴角洋溢開來。



“輪到我們拍了，快戴好圍巾。”來到“定格幸福”展板前，每個家庭都滿懷期待，等待著拍攝全家福，“靠近一點，來，一，二，三”，一張張洋溢著幸福的笑臉在“哢嚓”的快門聲中被定格，一戶戶家庭溫馨幸福的瞬間被記錄下來，也留下了對新一年團圓美滿的美好祝願。



活動的氛圍愈發濃厚，這也為親子間的情感交流提供了絕佳機會，“希望自己快快長大，希望爸爸媽媽能一直陪我”，8歲的小欣早早來到“愛的告白”心願樹前，寫下自己的心願，作為鄉村留守兒童，她的爸爸媽媽衹有過年才有時間陪她，“像我這樣常年在外工作的，很少有時間陪孩子，好在孩子很聽話，我在家的時候她很珍惜我們在一起的時光，每次村裡舉辦的親子活動都很樂意參加。”提起孩子，村民劉先生眼中滿是感激與不舍。



源頭村是江西省萍鄉市安源區最偏遠的鄉村之一，許多年輕人選擇外出務工，留下老人和孩子在家，被迫留守在鄉村的兒童健康成長更需要用心呵護。近年來，江西省萍鄉市安源區青山鎮依托鎮新時代文明實踐站，組建關愛留守兒童等志願服務隊10餘支，立足鄉村留守兒童學習生活實際，以“我們的節日”系列活動為抓手，線上線下定期組織節日活動，“暑期課堂”“親子課堂”等深受群眾歡迎，去年以來，已開展關愛鄉村兒童志願服務活動50餘次，親子活動10餘場，用小活動傳遞大愛心，為留守兒童保駕護航。



新年過後，父母們即將踏上返工的旅程，而這些溫馨的親子時光將成為他們彼此珍惜的回憶，因為快樂的親子互動中，孩子會逐漸明白即使與父母短暫分開，愛依然存在，不再有分離焦慮。



（來源：光明網）