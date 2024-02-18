實景三維技術“激活”北京文化新地標數字活力

中評社北京2月18日電／據新華社報導，千年大運河畔，北京城市副中心三大文化建築——北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館去年12月正式亮相。北京市測繪設計研究院充分挖掘時空地理信息大數據和新型基礎測繪實景三維北京試點工作成果，利用三維激光掃描技術對三大建築進行室內室外竣工測量，同時通過捕捉的高精度數據建模搭建數字孿生模型，為北京文化新地標的數字化開發運營，以及打造個性化、精準化、智慧化的遊客服務提供數字底座和技術支撐。