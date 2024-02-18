中美競爭應是“田徑賽”而非“拳擊賽”

中評社北京2月18日電／據中國網報導，近日，美國總統國家安全事務助理沙利文在華盛頓出席美國智庫“對外關係委員會”（CFR）活動，以《美中關係的未來》為題發表演講，對拜登政府對華政策進行回顧和展望。



在演講中，沙利文雖仍將中國認定為“唯一有意圖、有實力重塑國際秩序的國家”，仍要通過對內加強自身優勢、對外強化盟伴關係來開展美中戰略競爭，但也多次強調“管理競爭”“密集外交”和增進對華溝通與合作。他說，“幾十年來，不論是明是暗，美國塑造或改變中國的努力都未成功。中國將在可預見的未來成為世界舞台的主要參與者。這意味著美中應在競爭中找到共存之道”。



作為大選年拜登政府對華政策“定調”的一部分，沙利文演講既為宣傳拜登政績、拉動更多選票，也為穩定美中關係、增進對華合作，同時為美國在更有利條件下開展對華競爭“吹風、鋪路”。



一方面，美方尊重中美差異、共同管控分歧的積極態度應受到肯定和歡迎。中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，有差異和分歧十分正常，而如何正確看待差異、負責任管控分歧，則考驗兩國智慧。



歷史上，中美曾多次聚同化異。幾十年來，中美共同推動建立聯合國和二戰後國際秩序，發展7600億美元雙邊貿易和累計2600多億美元雙向投資，為維護兩國和全球穩定繁榮作出巨大貢獻。



但近年來，美方一些人“拿放大鏡找差異”，以極不負責的態度和做法對待雙邊分歧。美國政府2018年發動對華貿易戰，不斷收緊雙向投資限制，加強對華出口管制，制裁打壓中國企業，不僅對中美合作和雙邊關係，也對美方自身利益造成巨大傷害。紐約聯儲研究博客“自由街經濟學”2020年發表文章指出，是大部分美國企業和消費者為中美貿易戰“埋單”，受貿易戰影響，美國上市公司市值減少1.7萬億美元。CFR智庫2023年研究認為“若拜登繼續貿易戰，將對美國經濟造成進一步傷害”。



中美間差異分歧的存在並不意味著兩國一定迎頭相撞。歷史反復證明，中美有超越差異、管控分歧的能力。只要承認彼此不同、尊重彼此核心利益、把握中美關係正確方向，差異分歧就不會成為阻礙中美交流合作的“攔路虎”。

