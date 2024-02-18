中評社北京2月18日電／據解放日報報導，快速計票結果顯示現任國防部長普拉博沃贏得總統選舉



印尼大選落幕 佐科路線或將延續



多家民調機構的快速計票結果顯示，在14日舉行的印度尼西亞總統選舉中，今年72歲的現任國防部長普拉博沃·蘇比安托贏得選舉，將接替現任總統佐科·維多多。



分析認為，普拉博沃的勝選意味著印尼這個東南亞最大國家將繼承佐科路線，朝實現“2045年黃金印尼”願景邁進。



聯手佐科家族為普拉博沃勝選增添籌碼



佐科2014年當選總統以來，印尼作為東盟領頭羊，經濟得到穩步增長，其在東南亞及全球政治中的地位也得到提升，本次大選被認為是對佐科政治遺產的一次檢閱。普拉博沃高舉佐科繼承人的旗號，與佐科長子吉布蘭搭檔參選。初步計票結果顯示普拉博沃和吉布蘭組合得票率為58.25%，無需第二輪投票而直接當選。《雅加達郵報》評論認為，這顯示“佐科威”（佐科的昵稱）效應對本次印尼大選產生了重大影響。



普拉博沃將於今年10月正式就任印尼總統。其父親蘇米特羅是印尼著名經濟學家，並擔任過蘇加諾和蘇哈托政府部長。1970年，普拉博沃進入印尼軍事學院就讀，並於1974年畢業後從軍，官至印尼國民軍陸軍特殊部隊和戰略預備軍司令。在1998年5月的嚴重騷亂事件後，蘇哈托被迫下台，普拉博沃也被迫從軍隊退役，並一度流亡約旦。



在此之後，普拉博沃轉投商界，其商業版圖遍布能源、漁業、木材、棕櫚油、礦山等領域。到2014年，其個人資產已達1.48億美元。2014年和2019年，普拉博沃兩度在總統選舉中對決佐科，但均告失敗。2019年10月，普拉博沃改弦更張，接受佐科任命，出任政府國防部長。2022年8月，普拉博沃接受其領導的“大印尼運動黨”提名，角逐總統大位。

