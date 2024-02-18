美股“七巨頭”總市值達到日法英三國總和

中評社北京2月18日電／據每日經濟新聞報導，去年以來，在生成式AI的爆發和概念炒作下，以英偉達和微軟等為首的美股科技巨頭強勢上漲，並支撐美股進一步上漲。數據顯示，2023年全年美股市值最大的七大巨頭（Magnificent Seven）——微軟、蘋果、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉——為標普500指數貢獻了2／3的漲幅。



本月初，美股“七巨頭”的總市值達到了12.5萬億美元，是日本、法國和英國三國股市市值的總和。其中，英偉達憑借其生成式AI底層基礎設施——算力芯片的絕對霸主身份，2024年開年以來延續了漲幅，其市值在本周甚至超過了亞馬遜和谷歌，成為美股市值第三大上市公司。



然而在美股“七巨頭”狂飈猛進的背後，估值是否合理，繼續投資是否存在風險？ 對此，Wedbush董事總經理、資深股票分析師Daniel Ives在發給《每日經濟新聞》記者的郵件中指出，“雖然空頭仍然擔心這類AI科技公司的估值，但我們相信，隨著AI支出的持續增長，華爾街2024財年～2025財年的財報數據（和估值）將會繼續走高。這一切都是因為AI實際應用的爆炸式增長，這將推動以軟件和芯片為主導的技術轉型，並持續到2024年及以後。”



美股“七巨頭”市值＝日法英三國股市總和



美銀最新的月度全球基金經理調查結果顯示，華爾街幾乎人人都在買入“七巨頭”。在調查中，61%的受訪基金經理都認為，做多美股“七巨頭”是目前最擁擠的交易。持這種看法的基金經理占比遠超去年12月和今年1月的調查情況。



對於美股大盤的領頭羊，41%的受訪經理認為是大盤股增長。18%的受訪者認為是小盤股增長。



其實，資金瘋狂湧向這“七巨頭”並不意外——這七家公司在整個1月份為標普500指數貢獻了45%的漲幅，合計市值在本月初達到12.5萬億美元，超過了東京和紐約這類國際大都市的GDP，甚至相當於日本、法國和英國三國股市的市值總和。

