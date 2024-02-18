春節假期全國投遞快遞包裹超6.41億件

中評社北京2月18日電／據央視網援引國家郵政局網站消息報導，國家郵政局監測數據顯示，今年春節長假期間（2月10日至17日），全國郵政快遞業總體運行安全平穩，寄遞渠道暢通有序。攬收快遞包裹10.79億件，日均攬收量與2023年春節假期相比增長145.2%；投遞快遞包裹6.41億件，日均投遞量與2023年春節假期相比增長82.1%。快遞包裹量的良好增長態勢，進一步凸顯郵政快遞業務保通保暢、遞送溫暖的積極作用，也折射中國消費新活力。



一份份寄往老家的禮品，寄托了游子的牽掛和鄉愁，一件件從故鄉寄來的年貨，承載了親朋的思念和祝福，互寄年貨已成為人們歡度新春的新方式。數據顯示，自春運開始以來（1月26日至2月17日），全國郵政快遞業攬收快遞包裹56.55億件，較2023年春運同期增長30.8%；投遞快遞包裹59.94億件，較2023年春運同期增長21%。



今年春節期間，特色產品和節慶寄遞需求旺盛，農產品繼續保持增長態勢。郵政管理部門堅決守牢安全生產底線，統籌做好春節期間安全生產和寄遞服務保障工作。各寄遞企業克服低溫雨雪天氣帶來的不利影響，健全完善工作預案，加強人員、運力與物資儲備，切實保障在崗快遞員合法權益，全力提升年貨寄遞服務能力。數百萬快遞小哥堅守崗位，穿梭在城鄉之間，守護著春節的祥和歡樂。



隨著春節假期的結束，國內主要快遞企業陸續結束春節模式，網絡運營轉為正常模式。分撥中心、網點相繼開工，快遞小哥、貨車司機和客服人員等回到工作崗位，迎戰即將到來的返工返學所帶來的業務高峰。