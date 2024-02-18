賡續中非友誼：中國醫生在非洲度過特別春節

中評社北京2月18日電／據人民網報導，中國第28批援助阿爾及利亞醫療隊迎來了第一個新年春節。過去的一年裡，第28批援阿醫療隊率先開展腹腔鏡手術和宮腔鏡手術，腹腔鏡下子宮切除和新型盆底等手術都是屢次刷新當地歷史記錄，在當地醫院開展婦科和腔鏡手術已進入常態化，從而改變援外工作以產科為主的局面；塞地夫分隊救治大量危重症孕產婦，幫助分隊所在醫院的孕產婦死亡率降低了90%。能取得如此成績，與日常工作中中國醫生與阿爾及利亞醫生密切配合、團結合作密不可分，並產生了深厚的友誼，繪制出一幅中阿醫生和諧協作的美麗畫卷。



“家裡5個孩子非常想見見中國醫生們。”穆罕默德既是麻醉科醫生也是一位農場主，在平時工作時與中國醫生密切配合，歷來對中國醫生非常尊重，他與中國醫生們結下了深情厚誼。春節假期前他和第28批援阿爾及利亞醫療隊塞地夫分隊長劉榮華聯繫，一定要在中國春節期間邀請中國醫療隊到訪他家並參觀他的農場。



大年初四，陽光明媚，中國醫療隊全體隊員乘車到達穆罕默德的農場，受到他全家人的熱情款待，穆罕默德還邀請了當地3位長者與醫療隊一起歡度節日。醫療隊贈送了具有中國特色“福”字的中國結、中國藝術剪紙、中國屏風等新年禮物，並逐一向穆罕默德家人介紹中國傳統文化。他們全家對中國禮物非常好奇，並對中國悠久的歷史文化產生濃厚興趣。在會客廳裡，穆罕默德一一介紹與中國醫生之間長期結下的情緣，並給中國醫生們講述每一張照片背後的難忘故事。一張張略帶泛黃的照片流露著滿滿的中阿兩國之間交流與友誼。他還不忘與中國醫生們一起分享他和他家人的照片，那種十足的幸福感時刻洋溢在穆罕默德臉上。



劉榮華表示，援非工作是國家交給我們的一項神聖的任務，如何把這項任務完成得更為出色、更有意義，是一個重大的課題，值得我們為之去探索。我們必須努力創造中阿雙方團結互助的新局面，不僅僅要為廣大非洲人民的健康福祉作出積極貢獻，更要講好中國故事，不斷夯實中阿友好關係的基礎，成為傳遞中阿友誼的使者。