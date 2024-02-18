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江蘇海安一公司車間發生爆炸
http://www.CRNTT.com   2024-02-18 16:20:21


　　中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，2024年2月18日2時11分，海安經濟技術開發區亞太輕合金（南通）科技股份有限公司車間內生產鋁棒的鑄造井區域發生爆炸。

　　截至目前，共造成3人死亡，2人失聯，搜救和善後工作正在進行中。

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