楊學明：建設科技基礎設施　構築競爭新優勢

中評社北京2月18日電／據光明日報報導，“近年來，由於日益複雜的國際環境和國家高水平科技自立自強的需求，我們科研工作者應當努力發展自主創新的高端科學儀器，避免陷入受制於人的被動局面。”全國兩會前夕，全國人大代表、南方科技大學副校長、中國科學院院士楊學明在忙碌的工作之外，認真準備著相關領域的議案。



“科技工作者要牢記初心使命，扎根前沿科學研究，勇攀科技高峰。”楊學明時常對同事和學生說。作為全國人大代表，他特別注重平時的調研和收集，想把科學界、教育界的聲音帶到全國兩會上，為科技創新和人才發展做些實實在在的事。



“重大技術創新已經成為中國未來戰略博弈的主戰場，事關中國現代化建設全局。而重大科學發現和技術突破越來越依賴於重大科技基礎設施和先進科研儀器設備的支撐。”楊學明認為。



作為國際知名的物理化學家，在推動極紫外自由電子激光（大連相幹光源）在多個科學領域中的應用方面，近年來楊學明帶領科研團隊取得了令人矚目的成績。今年，研究團隊利用這一獨特的光源在分子高激發態漫游反應通道等方面取得突破性進展，研究成果發表在國際頂級刊物《科學》雜誌上，引起了國內外同行的高度關注。此外，楊學明還積極組織科研力量有力推進新一代深圳中能X射線自由電子激光裝置項目，為粵港澳大灣區綜合性國家中心建設貢獻力量。



經過大量詳細的調研，在去年的全國兩會上，楊學明提交了關於建設重大科技基礎設施、持續推動科技助力東北振興、加大博士研究生培養力度等相關建議。“好聲音”很快有了回應：國家相關職能部門對相關建議給出了反饋和回復，並重點回應了大連先進光源設施的建設事宜，組織專家論證，在項目建設目標和應用場景、方案技術路線、人才隊伍等方面提出了進一步的工作要求。楊學明帶領團隊認真研讀和學習這些要求，並在工作中進行深入探究，完善了項目建議書的相關內容。



今年兩會，楊學明的一個重要議題，是繼續推動大連先進光源的立項建設。為了準備這個議案，楊學明帶領團隊做了大量的調研工作，結合新時代東北振興的要求，在技術論證、應用場景、戰略意義等方面進行了全面分析，並初步勾畫了與哈長沈大創新鏈上相關科研院所開展合作研討的計劃，爭取形成合力，全面推進大連先進光源項目的進程。



“如今，國家又啟動了新一輪的振興東北實施方案，這是推動大連先進光源項目建設的一個新機遇。”楊學明說，希望抓住“十四五”窗口期，通過大連先進光源這一東北地區重大科技基礎設施建設，打造重大技術創新策源地，把科教資源轉化為東北振興發展優勢，助力中國實現高水平科技自立自強，在帶動製造業轉型升級，保障產業鏈、供應鏈安全方面，構築競爭新優勢。