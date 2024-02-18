中國科技創新“乘”數直上

中評社北京2月18日電／據人民日報海外版報導，當今時代，數據已成為重要的創新要素。人工智能大模型、新材料創制、生物育種、基礎科學研究等都離不開數據的支撐。



國家數據局等17部門近日印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，明確開展“數據要素×科技創新”行動，從推動科學數據有序開放共享、強化高質量科學數據資源建設和場景應用、以科學數據助力前沿研究、以科學數據支撐技術創新、以科學數據支持大模型開發、探索科研新範式等方面闡述了數據要素與科技創新相結合的著力點。



從支持基礎研究，到助力前沿技術如人工智能的發展，再到推動科研方法的變革，借著“數據要素×”三年行動計劃的“東風”，中國的科技創新正在“乘”數直上。



建好“軟硬件”



推動科學數據有序開放共享，促進重大科技基礎設施、科技重大項目等產生的各類科學數據互聯互通，支持和培育具有國際影響力的科學數據庫建設，依托國家科學數據中心等平台強化高質量科學數據資源建設和場景應用，是“數據要素×科技創新”行動的重要目標之一。



建好相關“軟硬件”，各地正在積極布局。



2024年，北京將推動算力中心、數據訓練基地、國家區塊鏈樞紐節點等一批重大項目落地。



江蘇將體系化推進5G、千兆光網規模部署，支持蘇州國家級互聯網骨幹直聯點建設，加快智能算力、邊緣計算等算力設施布局。



四川提出適度超前建設數字信息基礎設施，加快建設“東數西算”工程國家樞紐節點，建設全省算力調度服務平台，構建算力、存力、運力一體化算網融合發展體系。



山東提出部署高性能智能計算中心，統籌布局通用和垂直大模型算力，累計建成5A級省級新型數據中心25個以上，智能算力比例達到30%，建成“山東算網”。支持濟寧建設魯南算力中心。深入實施“雙千兆”網絡系統工程，打造典型應用項目500個以上，新開通5G基站4萬個。