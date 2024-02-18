王毅：中國願做應對熱點問題的穩定力量

中評社北京2月18日電／據外交部網站報導，當地時間2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表主旨講話，強調中國願做應對熱點問題的穩定力量。



王毅表示，我們努力探索中國特色的熱點問題解決之道，堅持不干涉內政，反對強加於人；堅持客觀公道，反對謀取私利；堅持政治解決，反對使用武力；堅持標本兼治，反對短視片面。在中方積極斡旋下，沙特和伊朗實現歷史性和解，中東地區掀起“和解潮”，成為習近平主席倡導的全球安全倡議的生動實踐。



近期巴以衝突升級外溢，紅海局勢持續緊張，再次說明巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。巴勒斯坦幾代民眾顛沛流離，至今沒有實現合法建國，這是當代持續最長的不公。中國堅定站在公平正義一邊，為停火止暴奔走，為保護平民盡力。推動安理會通過巴以衝突爆發以來首份決議，發表政治解決巴以問題的立場文件。中方呼籲加快實現巴勒斯坦獨立建國，召開更大規模、更有實效的國際和會，真正實現巴以兩國和平共處。



在烏克蘭危機中，中國從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步。習近平主席親自同包括俄羅斯、烏克蘭在內各國領導人深入溝通，為應對危機發揮建設性作用。中方還專門發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋。我們所做的一切，都通往一個目標，就是為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。



我們持之以恒推動朝鮮半島問題政治解決，當務之急是防止惡性循環，解決當事方合理安全關切，推動局勢實現降溫回穩。我們推動緬甸各方在中國昆明簽署停火協議，堅決維護緬北和平穩定，鼓勵東盟在不干涉內政前提下促進緬甸問題妥善解決。我們還積極支持阿富汗包容建政、溫和施政、防止恐怖主義再次滋生蔓延。



中國疆域遼闊，鄰國眾多，歷史遺留的矛盾爭端錯綜複雜。我們始終堅持協商管控分歧，對話解決爭議。我們願與東盟加快“南海行為準則”磋商，推進海上合作與共同開發，把南海建設成為和平之海、合作之海、友誼之海。