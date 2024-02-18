王毅：中國願做推動大國合作的穩定力量

中評社北京2月18日電／據外交部網站報導，當地時間2024年2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表主旨講話，強調中國願做推動大國合作的穩定力量。



王毅表示，大國對全球戰略穩定負有關鍵責任。習近平主席明確指出，大國競爭不是這個時代的底色。國際形勢越動蕩，大國越要加強協調；風險挑戰越突出，大國越要增進合作。



今年是中美建交45周年。歷史經驗教訓表明，中美合作，可以辦成有利兩國和世界的大事，中美對抗，兩國和世界都會遭殃。兩國元首去年底舉行重要會晤，開辟面向未來的“舊金山願景”。中方將堅定維護正當合法權益，反對無理遏制打壓，本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，與美方共同落實好兩國元首共識，推動中美關係沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。



俄羅斯是中國的最大鄰國，中俄關係在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上穩定發展，符合雙方共同利益，有利亞太和全球戰略穩定，也為新型大國關係作出了有益探索。



中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，應意識到雙方承擔的國際責任。一個更加穩定、緊密的中歐關係，不僅能成就彼此，還將照亮世界。我們應排除地緣政治和意識形態干擾，堅持夥伴而非對手的定位，共同為應對亂局注入正能量，為共克時艱提供新方向。