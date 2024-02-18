王毅：中國願做促進全球增長的穩定力量

中評社北京2月18日電／據外交部網站報導，當地時間2024年2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表主旨講話，強調中國願做促進全球增長的穩定力量。



王毅表示，中國經濟始終充滿活力和韌性，長期向好的勢頭更趨明顯。去年以5.2%增速貢獻了全球三分之一的增長。隨著世界上最大規模市場的快速成長，中國將向世界釋放更大利好。全球工商界普遍認為，“下一個中國還是中國”。



集中精力實現中國式現代化，是中國人民當前最大的政治共識。加快推進高質量發展是中國新時代的硬道理。正如習近平主席強調，中國開放的大門只會越開越大。我們將繼續擴大制度型開放，縮減外資准入負面清單，為包括歐洲在內各國企業提供更為市場化、法治化、國際化營商環境。當前，我們已與23個國家互免簽證，並對歐洲等多個國家實行單方面免簽，下步還將為各國人民來華投資興業、旅遊學習提供更多便利。



反對“脫鈎斷鏈”現在已成為國際共識，越來越多有識之士認識到，不合作才是最大的風險。誰試圖以“去風險”之名搞“去中國化”，誰就將犯下歷史錯誤。世界經濟的大海不可能退回到一個個孤立的小湖泊，經濟全球化大勢不可能逆轉，我們應一起努力，推動全球化朝著更加普惠包容的方向發展，讓更多國家、更多人民從中受益。