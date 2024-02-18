王毅：中國願做加強全球治理的穩定力量

中評社北京2月18日電／據外交部網站報導，當地時間2024年2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表主旨講話，強調中國願做加強全球治理的穩定力量。



王毅表示，當今國際體系面臨單邊主義、強權政治嚴重衝擊。重振多邊主義，加強團結應對，成為國際社會共同呼聲。我們認為，聯合國的權威和核心地位只能加強，絕不能削弱，聯合國憲章宗旨和原則從未過時，而是更加重要。中國已經是派遣維和人員最多的安理會常任理事國，也是聯合國第二大會費和維和攤款國。中國支持安理會在和平與安全問題上發揮首要作用，支持聯合國舉辦“未來峰會”，提出更多應對挑戰的可行方案。



面對氣候威脅，中國推動聯合國氣變大會達成“阿聯酋共識”，將用歷史上最短時間完成全球最高碳排放強度降幅，我們對此說到做到。面對人工智能挑戰，中國支持在聯合國框架下成立國際人工智能治理機構，共同維護人類福祉。



我們積極加強“全球南方”團結合作，推動“金磚”實現歷史性擴員，支持非盟加入二十國集團，致力於提升發展中國家在全球事務中的代表性和發言權，助力全球治理架構更加均衡、更為有效。



作為世界上最大的發展中國家，我們堅持在自身能力範圍內為世界提供更多公共產品。從共建“一帶一路”倡議，到全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，我們堅持以合作為導向、以開放為原則、以平等為基礎，為應對全球挑戰繼續做出中國的貢獻。



加強全球治理，必須堅持尊重各國主權和領土完整。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務是中國內政。遵守基本國際準則，就應當堅持一個中國原則。維護台海和平穩定，就必須堅決反對“台獨”。