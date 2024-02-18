德國總理朔爾茨會見王毅

中評社北京2月18日電／據人民日報報導，當地時間2024年2月17日，德國總理朔爾茨會見出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達了中國領導人的親切問候，祝賀慕尼黑安全會議舉辦60周年，成為具有全球影響的國際安全政策論壇。王毅表示，當前國際局勢亂象頻仍，熱點問題此起彼伏，世界經濟復甦乏力，中國作為負責任大國，將堅定做動蕩世界中的穩定力量。我們也支持德國在國際和地區事務中發揮更大作用，願同德方相互理解，相互支持，增進互信，加強協作，共同為世界提供更多穩定性和確定性。



王毅表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係十周年。雙方應總結成功經驗，深化互利合作，實現優勢互補，造福兩國人民。中國正在聚精會神推進中國式現代化，堅持高質量發展，推行高水平開放。14億多人口整體邁進現代化將為包括德國在內的各國提供更廣闊市場，帶來更長遠發展機遇。雙方應排除干擾，繼續堅持開放和自由貿易，充分發揮經貿合作“壓艙石”作用，為此提供可預期的政策環境。



朔爾茨請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示德方願同中方籌備好今年的高層往來，推動取得更多實質成果。德國經濟深度融入全球化，發展受益於自由貿易，德方反對保護主義，反對脫鈎斷鏈，樂見中國發展振興，願為其他國家在德企業提供優質營商環境。當前國際局勢面臨艱難時刻，德方願同中方一道，為維護和平穩定發揮積極作用。



同日，王毅還會見了德國外長貝爾伯克、巴伐利亞州州長索德爾等。