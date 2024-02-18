塞爾維亞總統武契奇會見王毅

中評社北京2月18日電／據外交部網站報導，當地時間2月17日，塞爾維亞總統武契奇會見出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅首先轉達了習近平主席的親切問候，表示中塞關係歷經國際風雲考驗，結下真摯深厚情誼。我們堅信武契奇總統將帶領塞爾維亞人民在國家發展振興道路上取得更大成果。中方珍視中塞結成的牢固友誼和堅實互信，願同塞方加強高層往來，規劃未來合作，推動中塞關係邁上新高度，開啟中塞團結合作新篇章。



武契奇請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，感謝中方一貫尊重塞爾維亞，支持塞維護國家主權、獨立和領土完整，為塞經濟社會發展提供寶貴幫助。去年，塞中簽署自貿協定，兩國經貿投資額迅速增長，大型基礎設施項目順利推進。塞爾維亞雖是小國，但我們堅持獨立自主，願繼續作中方值得信賴的可靠朋友，共同推動塞中關係邁上新台階。



王毅表示，中塞合作強勁有力，符合雙方長遠利益。國家不論大小，只要有錚錚鐵骨，就能在國際上贏得響當當的聲譽和各方的尊重。中方將繼續堅定支持塞維護主權安全和領土完整，這不僅是為了鞏固中塞“鐵杆友誼”，也是為了反對分裂主義行徑，維護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛國際公平正義。



出席慕安會期間，王毅還先後會見了英國外交大臣卡梅倫、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利、法國外長塞茹爾內、阿根廷外長蒙迪諾、加拿大外長喬利、波蘭外長西科爾斯基、蒙古國外長巴特策策格、烏克蘭外長庫列巴等。