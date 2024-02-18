春節假期民航累計運輸旅客1799.2萬人

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，記者從民航局瞭解到，2024年春節假期（2月10日－2月17日）民航市場平穩有序運行，全國民航累計運輸旅客1799.2萬人次，日均運輸旅客224.9萬人次，創歷史新高。



2024年春節假期，民航各單位認真落實黨中央、國務院關於做好2024年春運各項工作要求，全力打造平安春運、便捷春運、溫馨春運，保障人民群眾度過一個平安祥和的春節。全國共保障航班13.7萬班，日均17117班，較2019年增長4.9%，較2023年增長33.2%。其中，國內客運日均14138班，較2019年增長17.7%，較2023年增長23.5%。航班正常率92.7%，較2019年提高9.2個百分點，較2023年下降5.5個百分點；機場放行正常率93.5%，較2019年提高7.4個百分點，較2023年下降4.1個百分點。



2024年春節假期民航熱門機場包括廣州白雲、北京首都、深圳寶安、上海浦東、成都天府、昆明長水、重慶江北、北京大興、西安咸陽、杭州蕭山；熱門航線（單向）包括北京－成都、北京－上海、成都－北京、上海－北京、北京－深圳、上海－廣州、北京－廣州、廣州－上海、深圳－北京、廣州－北京。此外，民航還多措並舉應對了海南地區返程客流高峰，有力確保了旅客安全順暢出行。