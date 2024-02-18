滴滴：龍年春節出行熱情度五年最高

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，隨著大家陸陸續續走出“春節檔”，在龍年的開工日，滴滴與大家一起回顧這個五年來“最忙”春節。



在走親訪友和節日氛圍的帶動下，2月10日（正月初一）、2月14日（正月初五）出現2個節中用車高峰。春節期間，使用滴滴打車的日均完單量同比去年春節上漲32%，同比2019年春節上漲65%。在“先回家、再出游”的新趨勢下，跨城、異地打滴滴的日均需求上漲更加顯著，同比去年春節上漲48%，同比2019年春節上漲80%。



節前忙著美美美和買買買，假期裡主打逛吃逛吃



越來越多的人想到過年的時候，年味就開始了。與日常相比，春節前兩周，前往美容美發場景的打車需求上漲51%、前往日常購物場景的打車需求上漲41%，前往家政服務、寵物服務等場景的打車需求均上漲近30%。長春人年前美容美發和家政清潔“兩手抓”，年前打扮“毛孩子”的需求相對更集中在南方城市。



張燈結彩貼完春聯，親朋好友歡聚一堂，今年除夕，張家口、呼和浩特、烏魯木齊是最晚入睡的城市。五彩斑斕的燈光與焰火點亮了城市和小鎮的夜晚，也點亮了對新年的期許，今年正月初一的打車需求同比去年上漲42%，其中舟山、長沙、包頭是初一早上出門拜年最早的城市。



回到小時候的秘訣就是多見老朋友。滴滴出行數據顯示，春節期間，00後與95後聚會更愛在大型商圈“逛吃一條龍”，而85後與90後更喜歡在餐廳或休閑娛樂場所聚會。老年人的打車需求同比去年上漲62%，同比2019年上漲251%，休閑娛樂、生活服務和美食場景為老年人的主要出行場景。



今年春節仍有5%的打車需求是為了通勤，其中大連、東莞、長春、青島和嘉興為春節通勤需求最高的城市，通勤用車需求主要來自85後－95後。致敬所有在春節期間堅守崗位的人以及堅持出車保障廣大乘客出行的司機師傅們。

