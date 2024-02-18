互聯網大廠群發開工紅包：雷軍親自發放

中評社北京2月18日電／據澎湃新聞報導，龍年開工第一天，不少互聯網大廠和科技公司用“開工紅包”來慶祝，＃騰訊小米為員工發開工紅包＃話題也衝上熱搜。



2月18日，在小米科技園區內，小米CEO雷軍、小米品牌總經理盧偉冰按照慣例給員工送上開工紅包，現場員工排成長龍，場面十分壯觀。



從金額來看，小米的開工紅包從20元到200元不等，具體要根據手氣開盲盒。有員工開玩笑地告訴澎湃新聞記者：“今年的軍軍紅包已到賬，運氣比去年差，去年抽到100元，今年才抽到20元。”



此外，騰訊CEO馬化騰也為員工送上一年一度的開工紅包，不過，從2020年起騰訊就已經取消了線下“逗利是”的活動，而是改為線上發放。從2月18日開始，騰訊公司已經開始在各大員工群裡陸續送出一份屬於“鵝們”的新年紅包，每位員工領到400元－888元不等的開工紅包。



所謂“逗利是”，是粵語中“討要紅包”的意思。以往騰訊有個延續多年的傳統活動，就是春節後上班第一天，馬化騰以及騰訊各高管現場為騰訊員工發開工紅包。當天，騰訊員工會在辦公樓下等候，數千人排隊領紅包，現場頗為熱鬧。



字節跳動的新年紅包則在年前發放。2月7日，多位字節跳動員工告訴澎湃新聞，今年字節跳動發放的春節紅包和去年一樣，相對往年打對折。以往能收到6888元紅包的員工，今年收到金額為3688元，不同工作年限員工依次減半。



根據慣例，字節跳動員工能在春節前收到588－6888元不等的紅包，在職時間不同，收到的具體數額有相應區別。其中包括5個級別：在職時間超過3年、在職時間1－3年、在職時間6個月－1年、在職時間3個月－6個月、在職時間小於3個月，涵蓋在職的中國大陸正式員工、勞務與實習生。



小紅書選擇發放“薯券”來代替紅包，包含88、188、588、1888等多種不同金額，1薯券＝1元，可以用來在小紅書商城購物。



多家遊戲公司也發放了紅包，三七互娛高管在現場為員工發放紅包，每位員工領到5個，每個100元。



掌趣科技高管則在現場戴上紅圍巾，為員工送上開工紅包，具體金額在100元－800元不等。