中評社北京2月18日電／據新華每日電訊報導，健康新風尚，運動過大年。甲辰龍年新春，浙江多地體育場館面向社會免費開放，其中不乏承辦過杭州亞運會的競賽場館，之江大地健身潮湧。



“相比在餐桌上推杯換盞，我更願意約朋友在球場上用踢球的方式過年。”春節前，周先生就留意到黃龍體育中心關於春節期間場館開放的消息，於是第一時間預定了一片五人制足球場地。



“以前春節期間黃龍閉館4天，今年首次春節無休，而且免費對市民開放。”黃龍體育中心主任沈斌表示，黃龍體育中心作為全市乃至全省體育場館群的代表，做好春節期間惠民開放工作是責任也是義務，未來將以滿足群眾健身需求為出發點，持續推動亞運紅利全民共享。



據瞭解，黃龍體育中心從大年三十至大年初三實行免費開放，時間為上午10點至下午4點，包括乒乓球、網球、壁球、羽毛球、足球、籃球和游泳7個項目。“春節前一周消息公布後，很快就預約滿了，這兩天每天都有近千人次前來鍛煉，大家運動的熱情很高。”黃龍體育中心綜合健身活動部負責人葉初曉說。



距離黃龍體育中心不遠，杭州市中心的另一處亞運場館——杭州體育館也在節前發布了春節期間的開放方案，其中壁球、乒乓球和羽毛球三大熱門項目場地從大年初一到初三免費對外開放。據場館工作人員介紹，為了給春節期間有健身運動需求的市民提供更好的服務，今年場館方面很早就做好了所有場地的維護工作，並安排好了值班人員。



雖然一屆精彩紛呈的亞運盛會早已落幕，但作為杭州亞運會的標誌性場館，杭州奧體中心體育場“大蓮花”和網球中心“小蓮花”仍然受到市民青睞。為了滿足市民的健身需求，“大小蓮花”全民健身場地在整個春節期間持續向社會開放。



“春節期間，我們免費開放時段也增加了。除免費開放的田徑訓練場（跑道）外，每天9點到14點，羽毛球、網球、排球、籃球等球類運動場地均免費開放。”杭州濱江奧體運營有限公司副總經理沙劍琴說。

