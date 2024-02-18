尋找周禮，感知中華文化之傳承

中評社北京2月18日電／據新華每日電訊報導，龍年春節期間，入夜，以國寶“何尊”為原型的《何以為尊》燈組，光彩奪目的“鳳鳴九天”“詩經風雅”“封神榜”燈組，閃亮於陝西寶雞陳倉老街。現場舉辦的非遺展演和周禮燈謎等活動，讓遊客在游玩觀賞中，感受周文化的魅力。



“周文化的核心是周禮，也就是3000多年前周朝的禮制。當時社會生活的禮儀規範，今天仍在影響著我們。”寶雞文理學院周禮文化傳承保護與研究中心主任景紅艶介紹。



記者尋找周禮留在這裡的“印記”。



作為周文化的發祥地，寶雞也被譽為“青銅器之鄉”。春節期間，寶雞青銅器博物院人氣不減，鑄造精美的鼎、壺、尊、簋等青銅器物，讓觀眾驚嘆。



面對單逨為追懷父親而造的單五父壺，人們感受到周人對祖先、長輩的尊重、思念；通過四十三年逨鼎上的31行銘文，觀眾可穿越時空，“聆聽”當年周宣王要求時任監察官單逨恪盡職守、以身作則、秉公執法、明辨是非、公平公正的告誡。



“治國不以禮，猶無耜而耕也。”寶雞市文物局原局長任周方說，周人制禮作樂是將各種行為規範加以系統化，形成典章制度和道德規範。從飲食起居、婚喪嫁娶等日常小事，到祭祀、征戰等國之大事，禮儀融入周人社會生活方方面面。周禮強調道德的修養，重視君子人格的培養，使整個社會形成安定有序的局面。



“中國被稱為禮儀之邦，自古以來，人們被教育做人要有禮貌，懂禮節，知禮儀，否則就是失禮。禮文化是中華文化的重要標識。”任周方說。



千秋萬載，周風流韵。古老精美的青銅器及銘文，講述著中華禮儀之邦的深廣源頭。



岐山臊子面名聞關中，春節期間，岐山百姓吃臊子面時要先行潑湯禮，以敬天地祖先。“這個習俗被認為是源自周禮敬天保民的理念。”岐山縣文旅局局長楊慧敏說，當地“無面不成禮”的習俗，婚喪嫁娶的很多程序等，都源自周禮。



近年來，寶雞市積極開展以“傳承周禮文化，培育文明新風”為主要內容的文明實踐活動，引導幹部群眾遵守文明禮儀、提升文明素養，讓周禮文化的優秀元素發揚光大。



在寶雞，許多家庭都有家規家訓。“孝”“友”“儉”“家”四個字是岐山縣何家村苗家家訓，教育後代要孝敬父母、和氣友愛、勤儉節約、嚴教子孫。村民苗曉智說：“我們生活在周禮之鄉，就要懂禮、知禮、行禮，家規家訓就是傳承給後人的做人做事準則。”

