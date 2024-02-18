中評社北京2月18日電／據新華每日電訊報導，扎蘭屯今年的冬天和往年不太一樣。



入夜時分，地標景點吊橋公園裡的花燈亮起，同前來散步看燈的市民遊客一道，營造出春節喜慶的氛圍。在寓意“十四冬”會徽和扎蘭屯賽區7項賽事的一排冰雕前，不少孩子睜大好奇的雙眼仰望。



“媽媽，這是滑雪吧？可是為什麼要把冰弄成滑雪的樣子呢？”



“因為第十四屆全國冬季運動會就要開幕了，扎蘭屯要迎來很多客人。”家長的回答孩子不見得能理解，但這座叫“屯”的小城，確實正在迎來它歷史上的又一個高光時刻。



扎蘭屯是內蒙古自治區呼倫貝爾市轄縣級市，位於呼倫貝爾市南端，背靠大興安嶺，面眺鬆嫩平原。“扎蘭”在滿語中意為“參領”，清代曾在這裡設參領統轄該地，後逐漸形成村屯，故稱扎蘭屯。由於特殊的自然條件，這裡降水充足，四季分明，有著“塞外蘇杭”的美稱。得益於氣候和地形條件，扎蘭屯成為“十四冬”滑雪技巧類賽事承辦地之一。



會徽形狀的燈牌、“十四冬”周邊文創展廳、冰雪嘉年華特色文旅活動……恰逢春節假期，賽事如火如荼進行，各種冬運元素與濃厚年味一同扮靚這座小城。



“我們推出了以喜迎‘十四冬’‘冬韵扎蘭·新年燈會’為主題的春節文化季系列活動，包括各式各樣的花燈、冰燈展示，以及烏蘭牧騎‘新年’主題文藝演出等，結合冬運會元素，將春節氛圍感拉滿。”扎蘭屯市文體旅遊廣電局副局長張淇對記者說。



行走在吊橋公園裡，除了琳琅滿目的花燈外，展台上展示的“十四冬”非遺剪紙作品也引起了記者的注意。79歲的手工藝人龐全和用喜慶的紅色彩紙，創作出一個個栩栩如生的滑雪運動員和“十四冬”吉祥物形象。

