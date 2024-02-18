中評社北京2月18日電／據新華每日電訊報導，春節假期，“義新歐”中歐班列的起點——浙江義烏西站一派繁忙景象：大型裝卸設備龍門吊不停將一個個滿載貨物的集裝箱起吊、安放。由此，一邊是紅酒、火腿等“洋年貨”走向中國市場，一邊是各種“中國製造”奔向歐亞大陸。



從義烏西站向西南約50公里，杭州北車輛段金華運用車間場地內，檢車員鐘雁軒和同事清點著檢車錘、扳手、手電等工具，準備開始工作。



“我們是中歐班列的‘體檢醫生’，‘鋼鐵駝隊’馳騁萬里，由我們來守牢第一道安全關。”鐘雁軒向列車快步走去。



2014年11月18日，第一趟“義新歐”中歐班列從義烏西站開出，駛向西班牙馬德里。截至2023年底，已有超過6000趟“義新歐”中歐班列開往共建“一帶一路”國家，累計運送貨物超過50萬標準箱，成為國際經貿合作的重要紐帶。



今年春節，“義新歐”中歐班列依舊“不打烊”。從正月初一至初八，計劃每天到發8列以上，預計到發總量超68列。



“只要貨運列車有運輸計劃，檢車員就必須全天候待命，保質保量完成車輛出發前的檢查，保證列車能准點發車。”鐘雁軒說。在金華運用車間，共有160多人在春節假期堅守崗位，輪班協作完成檢車任務。



中歐班列到義烏西站裝貨發車前，第一道步驟是選扣空車底，即選出符合中歐班列發運標準的空車底，編組成列。



“叮叮，叮叮……”鐘雁軒手持檢車錘，在重點部位一一敲擊，凝神傾聽，通過敲擊的聲音，辨別是否有病害影響行車安全。

