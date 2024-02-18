中評社北京2月18日電／據人民網報導，記者從交通運輸部獲悉，2月17日（春運第23天，農曆正月初八），全社會跨區域人員流動量30828萬人次，環比下降0.1%，比2023年同期增長52.4%，比2019年同期增長47.5%。



其中，鐵路客運量1606.7萬人次，環比增長5.1%，比2023年同期增長37.6%，比2019年同期增長32.9%。公路人員流動量28872萬人次，環比下降0.3%，比2023年同期增長53.5%，比2019年同期增長49.7%。水路客運量119.1萬人次，環比下降2.0%，比2023年同期增長46.1%，比2019年同期下降42.0%。民航客運量230.7萬人次，環比下降1.8%，比2023年同期增長38.9%，比2019年同期增長15.7%。



記者梳理發現，自2月13日（農曆正月初四）全社會跨區域人員流動量突破3億人次以來，2月14日、15日、16日、17日均突破3億人次，截至2月17日，全社會跨區域人員流動量已連續五天超3億人次。



據交通運輸部發布數據顯示，春節假期（農曆正月初一至初八）全社會跨區域人員流動量累計22.93億人次。其中，鐵路客運量9946萬人次；公路人員流動量216655萬人次，其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量198029萬人次，公路營業性客運量18626萬人次；水路客運量941萬人次；民航客運量1799萬人次。



據氣象部門預測，2月17日至22日新一輪寒潮天氣影響中國中東部地區將有劇烈降溫和大範圍雨雪天氣。對此，交通運輸部高度重視本輪寒潮天氣防範應對工作，督促指導相關地方交通運輸部門加強防範，有效應對，確保安全。



2月17日下午，交通運輸部召開視頻調度會，針對本輪寒潮天氣防範應對工作，對新疆、山西、山東、河南、湖北、湖南、貴州、陝西8個預計受寒潮大風影響較重的省份逐一進行調度部署，要求全力做好寒潮天氣防範應對、春運服務保障、安全生產、保通保暢等工作，切實做好惡劣天氣預報預警和防範應對工作，切實加強重大風險防範和安全監管，確保人民群眾平安便捷溫馨出行，確保重點物資運輸高效順暢。



新疆交通運輸部門動態掌握全區國省幹線監測數據，持續落實調度指揮、清冰除雪、應急處置和疏堵保暢等措施。山西交通運輸部門儲備挖掘機301台、裝載機527台、起重機117台、壓路機264台、除雪車64台、掃路車16台及融雪劑等多種應急物資。協調公安部門啟動高等級勤務，一旦發生降雪，公安、交管部門將協同開展壓行帶路，保障司乘人員安全。



山東交通運輸部門牽頭建立了每日聯合會商、“一路多方”快速處置、交通公安衛健前置備勤、省際協同聯動等4項工作機制，形成常態化協同應對冰凍雨雪災害的工作格局。



河南交通運輸部門儲備了2.56萬噸融雪劑，提前預置力量，嚴密防護收費站、服務區、互通立交出入口，長大橋隧兩端，易擁堵點等重點路段。



湖北交通運輸部門認真復盤總結上輪低溫雨雪冰凍災害應對工作，深入總結經驗教訓，舉一反三查找問題，清單化制定改進措施。逐一調度相關市州交通運輸局和重點高速公路經營管理單位，做好春運返程高峰疏堵保暢及新一輪雨雪天氣應對工作。



湖南交通運輸部門保持應戰狀態，重點建立長距離擁堵路段鏟冰除雪和車輛分流機制，做好滯留旅客生活保障和轉運安置準備，加強應急物資補充儲備。



貴州交通運輸部門在全省共設置應急物資儲備點466個、儲備物資3.2萬餘噸，設置清障救援點318個，安排1.2萬名應急保障人員、2200餘輛應急車輛值班備勤。陝西交通運輸部門提前撒布融雪劑、防滑料，在隧道出入口、橋面、長大縱坡、暗彎冷背易積雪、易結冰路段等重點區域加密撒布頻次，做到提前防範，提前處置。