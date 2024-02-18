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新疆阿克蘇地區烏什縣3.7級地震
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2024-02-18 17:30:57
中評社北京2月18日電／據央視網報導，據中國地震台網正式測定，02月18日16時59分在新疆阿克蘇地區烏什縣（北緯41.38度，東經78.92度）發生3.7級地震，震源深度10千米。
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