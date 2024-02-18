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節後開工生產忙
http://www.CRNTT.com   2024-02-18 17:31:21


　　中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，2月18日，在位於山東自貿試驗區青島片區的一家工廠，各條生產線一派繁忙。

　　當日是龍年春節假期結束後的開工第一天，在山東自貿試驗區青島片區，各個企業鉚足幹勁、趕制訂單，奮力實現“開門紅”。

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