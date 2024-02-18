雨水節氣將至　全國糧食產區備春耕陸續展開

中評社北京2月18日電／據央視網報導，2月19日12時13分將迎來雨水節氣。雨水節氣將至，全國糧食主產區備春耕、田間管理正由南向北陸續展開。



春播糧食面積占全年一半以上。農業農村部農情調度顯示，華南地區的早稻陸續開始浸種育秧。



在海南五指山市毛陽鎮，牙胡梯田迎來了一年中最忙碌的春耕時節，今年當地提前謀劃早稻種植，統一品種統一種植，調動農民種糧的積極性。



海南五指山市毛陽鎮牙胡村委會駐村第一書記王會明介紹，由合作社提供種苗，不僅可以保糧增收，也打造了牙胡梯田美麗的景觀。



冬小麥是夏糧的主要品種，眼下正進入田間管理的關鍵時期。目前，小麥主產區土壤墒情為近十年最好，有利於小麥安全越冬、返青生長。



安徽4300萬畝小麥正陸續返青。為促進苗情轉化，霍邱種糧大戶李俊田及時調來4台無人植保機，為自家的400多畝小麥追施返青肥。



湖北1570多萬畝小麥進入起身拔節期。襄陽農業技術人員實地查看小麥苗情、蟲情，指導農民有針對性地開展田間管理。



山東6054萬畝小麥即將返青，苗情總體好於常年。為提高單產，滕州首次嘗試為小麥使用滴灌技術。



山東滕州市農業技術指導站研究員王延玲介紹，滴灌技術與傳統技術相比，節水達到40%以上，節肥20%以上，畝提高產量不低於10%。



針對新一輪的寒潮天氣可能給當前農業生產帶來不利影響，各地正加強農機作業服務保障，加大農資統籌協調力度，分類施策、環環緊扣開展春季田管和春耕備耕。