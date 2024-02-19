張文生答中評：金門禁止、限制水域於法無據

廈門大學台灣研究院副院長張文生（中評社資料照） 中評社香港2月19日電（記者 林艷）大陸漁船遭驅離導致兩位漁民死亡事件引發輿論高度關注，國台辦發言人連續兩次發聲表態。廈門大學台灣研究院副院長張文生教授2月18日接受中評社記者採訪表示，海峽兩岸同屬一個國家，兩岸漁民在打魚時往來廈金海域，在一個國家範圍內的海域作業是傳統，不存在違法之說。台灣當局單獨劃定所謂“禁止、限制水域”於法無據，也違背了“一個中國”原則。對於台灣當局單方面的劃定，大陸並沒有承認。



國台辦發言人朱鳳蓮2月17日就漁船事件指出，2月14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。同時，朱鳳蓮也指出，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。這也是事件發生以來，大陸官方首次正式否認金廈存在禁、限水域線。



張文生表示，由於海峽兩岸還處在敵對狀態，為了避免受到台灣當局、台灣海巡部門的粗暴執法影響，大陸方面一向比較克制，對大陸漁民也不斷加強管理。但台灣當局對大陸漁民的執法非常粗暴，兩岸因為漁事糾紛經常發生衝突，甚至造成生命財產安全的隱患。他認為，這種做法完全是民進黨當局從“台獨”意識形態出發，違背了“一個中國”原則，也違背了“兩岸一家親”的理念。事實上，大陸方面對台灣同胞向來以同胞感情、兩岸一家親的理念來處理台灣漁民到大陸沿海作業的行為，大陸沿海包括福建、浙江一帶也都設了很多台胞接待站，協助台灣漁民補給和台風時避風，可見大陸對台灣同胞是採取非常友好的態度。相比之下，民進黨當局、台灣海巡部門對大陸的不友好做法，反映了民進黨當局對大陸的敵意，這種做法不利於兩岸關係、不利於兩岸正常交流往來，只會使得兩岸敵意不斷上升。



張文生指出，漁民傷亡事件發生後，大陸民間輿論對台灣當局的做法非常反感，強烈要求大陸方面對台灣當局採取堅決回擊的措施，國台辦也表明大陸方面保留採取進一步措施的權利。與此同時，我們也看到台灣社會也有人對民進黨當局加以指責，認為民進黨當局既粗暴執法、漠視人權，又無法和大陸進行正常的溝通，使得兩岸關係有可能進一步激化。台灣輿論尤其擔心如果漁民事件處理不好，造成兩岸的直接衝突，有可能釀成進一步的台海衝突和危機，這也是台灣民眾比較擔心的。當然，也有一些“台獨”分子把責任推給大陸、推給大陸漁民，在網絡上狂妄叫囂，對於這樣的做法，大陸方面是不能接受的，台灣當局應當要正確處理好這個事件。

