國家外匯管理局：去年國際收支保持基本平衡

中評社北京2月18日電／據央視網報導，據國家外匯局網站消息，2月18日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2023年國際收支狀況答記者問。



問：2023年我國國際收支狀況有何特點？



答：國際收支平衡表初步數據顯示，2023年我國國際收支保持基本平衡。其中，經常賬戶順差2642億美元，順差規模與同期國內生產總值（GDP）之比為1.5%，繼續處於合理均衡區間；跨境資本流動趨穩向好，來華投資總體保持淨流入格局。



一是貨物貿易順差規模為歷年次高。2023年，我國國際收支口徑的貨物貿易順差6080億美元，僅次於2022年順差規模，為歷年次高。其中，貨物貿易出口31796億美元，進口25716億美元，均處於歷史較高水平。2023年，我國經濟持續恢復，對外貿易韌性增強，貨物貿易進出口規模逐季抬升，支撐我國經常賬戶保持較高規模順差。



二是服務貿易運行更加均衡。2023年，我國服務貿易逆差2294億美元，呈現有序向疫情前水平恢復態勢。一方面，旅行、運輸仍為服務貿易的主要逆差項目。其中，旅行逆差1806億美元，赴境外留學和旅行支出規模已恢復至2019年的近八成。另一方面，服務貿易順差項目保持增長。其中，咨詢、廣告等其他商業服務順差380億美元，維持在近年來較高水平，較2019年增長96%；電信、計算機和信息服務順差192億美元，較2022年增長8%，較2019年增長1.4倍。



三是來華投資總體呈現淨流入態勢。其中，外商股權性質直接投資全年淨流入621億美元，四季度淨流入規模環比明顯提升。經初步測算，全年來華證券投資亦呈現淨流入，四季度淨流入規模達到近兩年高位，9至12月外資連續淨增持境內債券累計逾600億美元。以上顯示更多外資來華投資興業和配置人民幣資產。



展望2024年，我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變；市場普遍預計主要發達經濟體央行將開啟降息周期，外部金融條件更趨緩和。隨著內外部環境總體改善，我國國際收支更有基礎和條件保持基本平衡。